“Al giorno d’oggi le soddisfazioni sono vitali per continuare in questa bellissima tradizione che, da generazioni, si è tramandata di Padre in Figlio. Il Forno Taronna è stato inserito e menzionato in Bakerias Worldwide. È per noi una ‘soddisfazione mondiale’!”. Lo afferma Donato Taronna del panificio di Monte Sant’Angelo dopo la prestigiosa menzione.

“Testimonianza mondiale di appassionati della Panetteria e Buongustai online di primo livello di tutto il Mondo – spiegano dall’attività garganica -. Anni di sacrifici e un’ottima collaborazione con aziende leader del territorio, hanno portato il titolare del forno, Donato Taronna, a sempre maggiori successi e menzioni in campo Italiano, europeo e mondiale, non ultima la menzione nella Bakerias Worldwide. Un grande lavoro di squadra, che antepone da sempre passione e qualità per la produzione del pane tipico di Monte Sant’Angelo con lievito madre”.

“Motivo di grande soddisfazione per noi del Non Solo Pane Forno Taronna, ed è con immensa gioia – conclude lo stesso Taronna – che condivido con i miei collaboratori e la fedelissima clientela quest’altro obiettivo, motivo di personale onore, soddisfazione e orgoglio per l’amore della nostra Arte Bianca”.