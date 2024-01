Sono partite ieri mattina le attività di piantumazione di 41 nuovi alberi che arricchiranno il patrimonio arboreo della città. I lavori hanno avuto inizio in via San Lorenzo, alla presenza dell’assessore all’Ambiente Michele Lasalvia e dell’assessore alle Pari Opportunità Domenico Dagnelli, con la piantumazione dei primi alberi, querce e mirabolano nero. Si tratta di arbusti particolarmente adatti agli ambienti cittadini e che non producono effetti negativi per chi soffre di allergia o per il manto stradale.

“Gli alberi sono fondamentali nel tessuto urbano di una città, per questo è importante consolidare ed arricchire il patrimonio arboreo di Cerignola così da renderla più bella, più accogliente e, soprattutto, più green”, afferma l’assessore Michele Lasalvia.

“Ricordo l’impegno preso con i più piccoli, con le scuole e le associazioni durante la Giornata Nazionale dell’Albero: piantare alberi, per donare nuova vita a strade, vie e parchi”, aggiunge l’assessore alle Pari Opportunità Domenico Dagnelli.

I lavori proseguiranno durante la settimana secondo un calendario già stabilito: via Monviso, via Adamello, via Calore, viale Giuseppe Divittorio, viale di Levante, viale San Antonio, via Tagliamento, via Trinitapoli.