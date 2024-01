L’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, Gianluca Nardone, ha approvato il bando 2024 della Sottomisura 4.1 – “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”. Operazione 4.1.a – “Sostegno ad investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole”. L’avviso pubblico ha una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro ed è destinato agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che puntano a modernizzare le aziende agricole del territorio pugliese.

“Continua, insieme alla pianificazione e pubblicazione dei nuovi bandi del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, l’attività della Sezione Attuazione dei Programmi comunitari per l’Agricoltura per utilizzare i fondi della programmazione 2014-2022 – ha ricordato l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia -. I criteri di ammissibilità del nuovo bando della sottomisura 4.1 A, concordati con il partenariato agricolo regionale, sono coerenti con quelli previsti dal Complemento di sviluppo rurale 2023-2027 della Puglia, intervento SRD01, al fine di rendere certa la conclusione dei progetti in trascinamento. Migliorare la competitività, la redditività e la sostenibilità delle imprese agricole significa non solo innovare le attrezzature, azione fondamentale per concretizzare la sicurezza sul lavoro nei campi, ma anche razionalizzare i costi e i consumi. Attività sostenute da questo avviso pubblico, che migliorano l’efficienza energetica delle aziende agricole pugliesi e concorrono ad aumentare la produttività agricola della nostra Regione”.

L’avviso pubblico prevede un sostegno per la costruzione ex-novo e l’ammodernamento di fabbricati rurali da utilizzare a fini produttivi agricoli e zootecnici, nonché per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, compresi i programmi informatici, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola aziendale. Sarà, inoltre, possibile investire sulla riduzione del consumo energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusivo uso aziendale.

L’avviso pubblico 2024 della Sottomisura 4.1 del PSR Puglia 2014-2022, è stato pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 25.01.2024, ed è disponibile sul portale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

I moduli editabili per la presentazione delle domande di sostegno e i dettagli delle quattro operazioni obbligatorie ai fini della ricevibilità delle domande previsti dal bando, sono disponibili a questo link bando Sottomisura 4.1a 2024