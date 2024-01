Una vasta chiazza schiumosa e dal cattivo odore è stata rilevata nel fiume Ofanto in Contrada Tavoletta, agro di Cerignola, a ridosso del comune di Canosa, dai volontari dell’associazione nazionale di protezione animali, natura e ambiente (Anpana) dopo una segnalazione di Italia nostra.

I volontari hanno allertato i forestali che dovrebbero procedere al campionamento delle acque e alle indagini per stabilire la natura della schiuma e per accertare se è stata provocata da inquinanti o agenti tossici. “La situazione è particolarmente grave in quanto il fiume Ofanto è un importante corso d’acqua dell’Italia meridionale, che attraversa le regioni di Puglia, Basilicata e Campania”, evidenzia Anpana che ha sporto denuncia contro ignoti.