Danni organici e sociali causati dall’alcol. Se ne è parlato a Manfredonia presso l’ospedale San Camillo de Lellis dove i Lions hanno fatto il punto sui devastanti effetti dell’alcol alla presenza di medici ed esperti. “L’alcol – ha spiegato il dottor Michele Balsamo – provoca oltre 200 entità patologiche, ed è la prima causa di danno epatico. Il fegato è l’organo bersaglio dell’alcol. Purtroppo i dati sono allarmanti: l’alcol nei giovani fino a 25 anni rappresenta la prima causa di morte in Italia. Dopo l’ipertensione e dopo il fumo, l’alcol è la terza causa di cancerogenesi e provoca anche infertilità”. Danni organici ma anche sociali.

“Il consumo di alcol – aggiunge il presidente di ARCAT Puglia, Giovanni Aquilino – affligge tante famiglie, basti pensare che il 5% della popolazione ha questo tipo di problemi. È importante organizzare incontri come questo per far capire alla gente quali sono i rischi derivanti dall’assunzione di bevande alcoliche. Situazione difficile anche nel Foggiano, in perfetta linea con la tendenza nazionale: su 700 mila abitanti della Capitanata il 5% ha problemi di questo tipo”.