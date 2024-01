Prezzi in picchiata, gasolio sempre meno accessibile, furti nelle campagne. È un disastro agricolo quello che lamentano gli agricoltori in protesta al Green Park sulla statale 16. Rappresentati da Matteo Cartesiano storico agricoltore dell’agro di Foggia in località Arpinova, i coltivatori e affittuari chiedono maggiori tutele dal governo, per l’accesso ai mutui agricoli oggi ad interessi proibitivi.

Secondo Cartesiano le organizzazioni agricole in questi anni non si sono impegnati nel rappresentare i bisogni del mondo agricolo.