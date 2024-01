Altra notte agitata in provincia di Foggia. Colpa, ancora una volta, della banda del bancomat. Stavolta è successo a Torremaggiore attorno alle ore 4. I malviventi sono entrati in azione in corso Matteotti dove hanno fatto esplodere uno sportello bancomat per poi asportarlo. I danni sono in corso di quantificazione. Sul posto i carabinieri per le indagini. Acquisiti i sistemi di video sorveglianza.