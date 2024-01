A Foggia la stagione del Teatro della Polvere riparte da ‘Damned Iago’, monologo di e con Mimmo Padrone ispirato da ‘Otello’ di William Shakespeare, che andrà in scena i prossimi venerdì e sabato, 26 e 27 gennaio. ‘Damned Iago’ è una sorta di ‘dietro le quinte’, una ‘soggettiva’ ex post della celebre tragedia in cui l’autore del ‘grande inganno’ ne svela intrighi e segreti. Il ritmo è serrato, e il crescendo di istinti e sentimenti si lega a bieche tattiche e strategie.

“Dopo la pausa natalizia, la nostra stagione riparte con un artista e amico del Teatro della Polvere che metterà in scena un lavoro intenso e intimo sulla ferocia di certi intrecci e inganni. Un progetto che ha trovato nel nostro teatro la sua casa e la sua realizzazione e ne siamo profondamente orgogliosi”, spiega Marianna Bonghi, presidente del Teatro della Polvere. “Siamo convinti che, ancora una volta, il pubblico apprezzerà la proposta di Padrone. Le attività continueranno con l’avvio di nuove idee e l’arrivo di talenti oltre regione come Andrea Cioffi della compagnia di Luca de Filippo che terrà da noi un laboratorio di drammaturgia e non solo”, ha concluso Bonghi.

LO SPETTACOLO | Quando comincia la tragedia di Otello? Nell’ultima, violentissima e straziante scena finale. Ovvero, quando l’azione prende il posto alla narrazione e l’amore non è più estasi e incanto, ma passione distruttiva, ossessione, follia. La trama è celebre, ma ogni nuova lettura ne mette in rilievo la complessità. Cosa è accaduto dopo? In ‘Damned Iago’ troviamo l’ideatore degli inganni solo, nella sua cella , davanti ad una giuria (il pubblico) a deporre e a ripercorrere la vicenda: i disegni dei suoi intrecci, con un crescendo di odio e con la perfidia di un gioco intellettuale; i turbamenti sentimentali e i tormenti dell’amore tradito; le pulsioni vibranti. La storia come la natura è crudele: un identico tragico destino coinvolge gli eroi come i folli, gli innocenti come i colpevoli.

IL PROTAGONISTA | Mimmo Padrone, attore, nel 2006 si diploma alla Scuola di Teatro di Bologna diretta da Alessandra Galante Garrone. Si forma teatralmente affrontando autori come Molière, Čechov, Shakespeare, Goldoni, Marivaux, Karl Valentin, con la guida di diversi maestri come la stessa Alessandra Galante Garrone, Vittorio Franceschi, Walter Pagliaro e il clown francese Pierre Byland. Fa il suo esordio a teatro nel 2005 all’Arena del Sole di Bologna e fino ad oggi ha collaborato con molte compagnie e teatri a livello nazionale diretto da diversi registi della scena italiana come, tra gli altri, Roberto Guicciardini, Lorenzo Salveti, Massimo Venturiello, Luca De Fusco. Nel 2016 al Plautus Festival riceve il ‘Premio Plauto’, come miglior attore non protagonista. Al Teatro della Polvere ha presentato, lo scorso anno, lo spettacolo ‘L’uomo partita’, tratto da ‘Litania di un arbitro’ di Thomas Brussig, mentre precedentemente aveva preso parte alla produzione ‘Gli Innamorati’ come attore e alla messa in scena di ‘Volpone’ come regista.

Lo spettacolo ‘Damned Iago’ andrà in scena i prossimi venerdì e sabato 26 e 27 gennaio (ingresso ore 20.30, inizio ore 21.00), al Teatro della Polvere di via Nicola Parisi, 97. Prenotazione obbligatoria.