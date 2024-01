“In qualità di dirigente scolastica dell’Istituto Giannone-Masi di Foggia e di attenta lettrice della vostra testata, mi preme chiedere una giusta rettifica ad un vostro articolo pubblicato il 18 gennaio intitolato ‘Grande passo per il Pascal di Foggia. Si potrà scegliere l’indirizzo Informatica e Telecomunicazione quadriennale’“. Inizia così la lettera di precisazione di Roberta Cassano, dirigente del Giannone-Masi di Foggia in replica ad una nota diramata dal “Pascal”.

“Non risponde assolutamente al vero che il Blaise Pascal di Foggia sia ‘l’unico Istituto della provincia a sperimentare già dall’anno prossimo 2024/2025 il percorso dei 4 anni e non più 5 anni per l’Indirizzo Informatica e Telecomunicazione’ – precisa Cassano -. Sul sito web del MIM è infatti presente il ‘Piano nazionale di sperimentazione filiera tecnologico-professionale’, con la lista di tutti gli istituti d’Italia ammessi alla sperimentazione. È facile evincere che in Capitanata siano 3 e non 1. Oltre al Pascal, infatti, nella lista è presente l’Istituto Righi di Cerignola con l’indirizzo Informatica e Telecomunicazioni e quello che mi onoro di dirigere e rappresentare, il Giannone-Masi con l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing articolazione Sistemi Informativi aziendali”.