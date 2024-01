Sarà un grande evento quello del 27 e 28 gennaio 2024 con la seconda prova Cadetti Sciabola e Fioretto ospitata a Foggia nel padiglione 71 della Fiera.

Più di 600 giovanissimi atleti sono attesi in città insieme ai loro allenatori e alle famiglie per un meeting sportivo pre olimpico che porterà a Foggia di nuovo la grande scherma dopo 6 anni di stop. Ad organizzare il tutto l’associazione Olympia rappresentata dal campione Francesco D’Armiento.

Tutta la manifestazione è stata presentata questa mattina dallo stesso D’Armiento in Pinacoteca900 insieme all’assessore regionale allo sport e vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, al suo omologo comunale Mimmo Di Molfetta e dall’assessora alla Cultura Alice Amatore.

“Lo sport è uno strumento di lotta alla devianza minorile”, ha detto la giovane amministratrice del campo largo progressista.

“Sono molto contento di questa iniziativa, perché con Olympia stiamo lavorando da tempo per dare lustro alla nostra città e allo sport della nostra città. La scherma è uno degli sport di cui andiamo più fieri, abbiamo la possibilità di sfruttare tutto questo e lo possiamo fare in un contesto particolarmente favorevole per la nostra comunità. Come Regione Puglia finanziamo questo eventi e mettiamo risorse importanti perché riteniamo sia un pezzo importante di politica. Eventi come questo riescono a portare donne e uomini, si prevedono circa 2mila partecipanti oltre ai 600 atleti.

Noi abbiamo il dovere di fare in modo che Foggia accolga nel migliore dei modi questa manifestazione. Lo sport è un tassello per la rinascita di questa città. Ha un effetto mediatico ed è in grado di stimolare i più piccoli a vedere i campioni e a vedere modelli positivi”, è stato il commento di Piemontese, che ha avuto parole anche per la pinacoteca rimasta in parte inutilizzata dalla sua inaugurazione e che ha opere inedite, un Guttuso, un grande ritratto di Ar e altre tele di pregio, che per anni furono inaccessibili e conservate negli scantinati comunali. Lo ha sottolineato anche la dirigente comunale Silvia Pellegrini, che tanto si è spesa per tutto il programma di biblioteche messo a punto nella passata legislatura di Michele Emiliano e realizzata a Foggia con l’assessorato di Anna Paola Giuliani.

“La Regione Puglia qui ci ha messo 1,6 milioni di euro – ha aggiunto Piemontese – c’è il dovere di renderlo un posto vivo e fruibile. Dimostra il successo delle community Library, spesso realizzate in quartieri difficili, questa struttura deve vivere con il supporto delle associazioni e tiene assieme la passione di chi fa sport e di chi si impegna, tiene insieme la buona politica”.