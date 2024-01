Il liceo “Lanza-Perugini” di Foggia continua a distinguersi, nel panorama letterario, con la produzione di racconti di alto livello sottoposti alla giuria del prestigioso concorso letterario “Campiello Giovani”.

In risposta alla recente edizione del bando, riservato a giovani di età compresa fra i 15 e i 21 anni, il liceo ha infatti inviato diversi elaborati, testimoniando l’instancabile creatività degli studenti.

“Di grande ispirazione – sottolinea la dirigente scolastica, Mirella Coli – è stato il successo conseguito, nello scorso settembre, dall’alunna Ester Mennella, finalista dell’edizione 2023. Lusinghiera è stata la ‘menzione speciale’ conferita da Confindustria Veneto per il suo racconto sulla cultura d’impresa”.

Ma il contributo del liceo foggiano alla formazione letteraria va oltre. Il “Lanza” contribuisce attivamente alla formazione dei giovani lettori e scrittori, attraverso la partecipazione alla giuria scolastica del “Premio Lattes Grinzane”. Un riconoscimento, quello conferito dalla Fondazione piemontese, significativo e nient’affatto scontato.

“Sedici alunni – spiega la docente Laura Maggio, direttrice del Dipartimento di Lettere – potranno leggere in anteprima i diversi lavori candidati ed esprimere le loro valutazioni e preferenze. La segreteria scientifica del ‘Premio Lattes Grinzane’, in occasione della XIII edizione, ha deciso di omaggiare Hanif Kureishi che, come ha sottolineato Loredana Lipperini, presidente della Giuria, ha persistito nello scrivere onorando questa missione, pur essendo in condizioni fisiche gravissime. Una storia di dedizione e di speranza verso la letteratura e verso i giovani studenti”.

Alle alunne e agli alunni del liceo sono state destinate alcune copie dei lavori di Kureishi, importante implementazione del catalogo della ricca biblioteca della scuola.

Il Liceo “Lanza-Perugini” continua a coltivare talenti e a promuovere la cultura letteraria, dimostrando il suo impegno costante nell’educazione e nella formazione delle nuove generazioni.