Altra notte di fuoco sul Gargano. A Peschici, in località Case Sparse, un incendio ha distrutto una Kia Carens parcheggiata all’interno di un parcheggio. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Il veicolo risulta totalmente distrutto dalle fiamme, spente dai vigili del fuoco. Sul caso indagano i carabinieri. La zona è sprovvista dei sistemi di videosorveglianza.