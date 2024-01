Ancora una notte di fuoco sul Gargano. Fiamme a in piazza del Popolo a Carpino dove, per cause in corso di accertamento, un incendio ha interessato una Mercedes GLA, regolarmente in sosta. Il veicolo è stato quasi totalmente distrutto dal rogo. Sul posto i vigili del fuoco. Le indagini sono invece affidate ai carabinieri che hanno provveduto ad acquisire i filmati delle telecamere.