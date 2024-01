Sono otto i Comuni pugliesi cosiddetti ‘rifiuti free’, perché hanno raggiunto l’obiettivo minimo di raccolta differenziata al 65%. Si tratta di Bitritto (81,6%), in provincia di Bari; Volturino (76,6%), Roseto Valfortore (76%) e Ascoli Satriano (74%,), in provincia di Foggia; Laterza (83,7%), Mottola (83,7%), Montemesola (82,4%) e Monteparano (79,8%), in provincia di Taranto. Il dato emerge dal dossier Comuni ricicloni Puglia, presentato in occasione della terza edizione dell’Ecoforum Puglia dal titolo Economia circolare-lavori in corso, organizzato a Bari da Legambiente, con il patrocinio dell’assessorato all’Ambiente della Regione Puglia e con la collaborazione di Acquedotto pugliese.

Secondo il report, sono invece sei le località costiere che hanno mantenuto l’obiettivo di raccolta al di sopra del 75% fissato dalla legge. Sono: Leporano (86,9%), in provincia di Taranto; Polignano a Mare (77,7%), Mola di Bari (77,6%) e Monopoli (75,9%) in provincia di Bari; Fasano (76%), in provincia di Brindisi) e Trani (75,3%). Quanto ai Comuni capoluogo, solo Trani supera la soglia del 75% di differenziata. Al di sopra del 65% si posizionano Lecce (67,6%, con un incremento del 3,3% rispetto all’anno precedente) e Barletta (67,5%). Andria è di poco sotto la soglia (61,7%). Restano lontane dagli obiettivi minimi Brindisi (43,5%), Bari (39,7%), Taranto (27,4%) e Foggia (17,3%). (Ansa).