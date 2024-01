I carabinieri della Stazione di Zapponeta hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne e un 21enne e deferito in stato di libertà un minorenne, tutti provenienti dal comune di Trinitapoli. I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio predisposto in concomitanza dei festeggiamenti per il Capodanno, sono stati allertati tramite il 112 da un privato cittadino, che aveva assistito in diretta al furto – perpetrato da persone travisate – di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via.

Dopo l’azione delittuosa, gli autori si erano allontanati, rispettivamente tre con l’auto con la quale erano giunti sul luogo del furto e altri due complici a bordo del veicolo rubato.

I carabinieri, grazie alle tempestive ricerche diramate alle pattuglie presenti in zona, sono riusciti ad intercettare entrambi i mezzi, riuscendo a bloccare, dopo un breve inseguimento lungo la SP66 in direzione Trinitapoli, solo una delle due auto su cui viaggiavano i tre indagati, mentre il mezzo rubato, con a bordo gli altri due complici, riusciva a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

Nel corso di una perquisizione, a bordo del veicolo fermato, i militari hanno rinvenuto e sottoposto e sequestro due passamontagna, guanti in lattice e due cacciavite utilizzati per compiere l’azione delittuosa.

Gli arrestati sono stati tradotti agli arresti domiciliari. Gli indagati, a carico dei quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza, non possono essere considerati colpevoli fino alla condanna definitiva.