Una rapina è stata compiuta la scorsa notte ai danni del dipendente del bar-tabacchi di un distributore di carburanti che si trova tra Margherita di Savoia e Trinitapoli, nel nord Barese. Ad agire sarebbe stato un gruppo composto da tre persone, armate e con il volto coperto.

Secondo quanto emerso finora dalle indagini dei carabinieri coordinati dalla Procura di Foggia, i tre avrebbero fatto irruzione in piena notte spaventando l’unico dipendente in servizio che, minacciato, ha consegnato i pochi euro conservati nel registratore di cassa e alcuni pacchetti di sigarette. I rapinatori sono poi fuggiti. Le indagini per la loro identificazione sono in corso e possono contare sulle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. (Ansa)