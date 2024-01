Alla vista dei carabinieri, arrivati a casa sua per eseguire un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Bari, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato.

E nell’appartamento di Mola di Bari che il 39enne condivideva con la compagna di 43 anni, i militari hanno ritrovato 7,5 chili di marijuana e 1,1 chilo di hashish.

Per questo i due sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono finiti in carcere. L’arresto è stato convalidato dal gip.