Non c’è Natale che si rispetti se manca la Befana. Lo sanno bene a Candela, il paese del Natale, che chiude i battenti dopo una strabiliante serie di eventi, i mercatini, dopo che la casa di Babbo Natale e il Museo del Giocattolo hanno fatto registrare numeri da record e che migliaia di bambini sono tornati a sognare. Il gran finale di “Candela, il Paese del Natale” è previsto proprio per sabato 6 gennaio dalle 19.30: tutti col naso all’insù per il favoloso Volo della Befana in piazza Plebiscito, dal campanile della Chiesa Madre. Uno spettacolo unico nel suo genere, realizzato in collaborazione con il “Gruppo Speleologico San Giovanni Rotondo”.

ANTONINO IN CONCERTO

A seguire, il concerto del cantante foggiano Antonino Spadaccino, oramai un volto noto nel panorama musicale italiano. Si è fatto conoscere dal grande pubblico nel 2004, con la vittoria del premio della critica ad “Amici” di Maria De Filippi. Nel corso degli anni ha vinto il Premio Lucio Battisti e si è classificato primo al Festival Internazionale della Musica. Nel novembre 2022 si è aggiudicato la dodicesima edizione di Tale e Quale Show e quest’anno ha vinto proprio la puntata di Natale dello spettacolo in onda su Rai Uno. Antonino ha pubblicato l’EP Christmas, da cui prende il nome il tour natalizio che porta in piazza a Candela i più famosi brani natalizi, cover e brani di cui è interprete e coautore.