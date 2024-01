Riccardo Rignanese abbandona il professore Angiola ed il suo progetto “Foggia Più”. Lo rende noto un comunicato divulgato dallo stesso Rignanese. “È stato uno dei massimi artefici dell’ottimo risultato conseguito alle recenti elezioni comunali – si legge -, portando in dote due candidati espressi dall’associazione ‘Nuovi Spazi’, poi risultati i più suffragati delle 4 liste del progetto ‘Foggia Più’ e facendo eleggere Stefania Rignanese in consiglio comunale e Marco Aprile primo dei non eletti. Ritenendo pertanto, che l’esperienza politica del progetto ‘Foggia Più’ sia esaurita e comunque non condividendo tempi, modi e metodi per la realizzazione di una forza politica, Rignanese e l’associazione ‘Nuovi Spazi’ abbandonano il professor Angiola augurandogli ogni fortuna”.