L’europarlamentare Mario Furore è stato colui che ha voluto a Foggia il cosiddetto campo largo che ha portato alla vittoria Maria Aida Episcopo. Ed è lo stesso che in vista delle prossime amministrative lascerà carta bianca alle basi territoriali. Quindi nessun veto ad accordi ed alleanze con il Pd e il resto del centrosinistra. Anche a Manfredonia.

“Stiamo lavorando – ha spiegato Gianluca Totaro, ex consigliere comunale e punto fermo dei pentastellati del Golfo – per portare una novità nel panorama politico con soluzioni innovative per risolvere i problemi della città, garantendo quel ricambio della classe dirigente politica che i cittadini ci stanno da tempo chiedendo. Stiamo dialogando con tutte le liste e i gruppi politici di centrosinistra che vogliono portare novità alla città di Manfredonia”.

Sui nomi è ancora presto, ma sulle caratteristiche del candidato sindaco le idee sono chiare. “Il profilo del candidato sindaco verrà dettato dalle richieste della città e dal lavoro che stiamo facendo noi del Movimento che come ci sta chiedendo la gente eserciterà un ruolo da protagonista. Stiamo portando avanti un’idea di discontinuità e proseguiremo su questo solco. Fatone candidato sindaco? Lui rappresenta la discontinuità, potrebbe rappresentare il profilo giusto. Il Movimento 5 Stelle pretende il cambiamento, chiunque sposa questa nostra idea troverà sicuramente le porte aperte. Cambiamento non solo rispetto all’ultima amministrazione, ma anche alle precedenti”.