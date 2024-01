È virale sui social il video girato da ignoti a Torremaggiore. Nel filmato si vede un giovane mentre armeggia davanti al bagno chimico di un cantiere edile del Santuario della Fontana.

Il ragazzo in questione ha caricato il bagno di fuochi d’artificio durante la notte di Capodanno, poi è scappato. Dopo pochi secondi un’esplosione ha letteralmente distrutto la struttura. L’autore del danneggiamento è già stato identificato, ora è indagato.

La società chiederà i danni.

“Avrei preferito non esprimermi affatto su quanto già da ieri sta circolando su tutti i social, giornali eccetera – scrive il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo -. Resta ovvio che tali atti vadano contrastati e sanzionati, possibilmente affinché nulla di simile possa mai ripetersi. Andrebbero puniti non solo gli esecutori materiali, bensì anche i sostenitori che in qualunque maniera avrebbero potuto fermare piuttosto che filmare o incentivare un simile gesto. Resta comunque il fatto che la questione è nelle mani degli organi competenti e preposti alla gestione di reati quale quello in questione, pertanto non penso serva aggiungere ulteriori commenti che altro non fanno che allargare ancora di più una brutta macchia sulla nostra tanto cara Torremaggiore”.