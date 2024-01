Il 2024 si apre all’insegna della musica con la Nona Edizione di Musica felix, la rassegna organizzata della Fondazione Apulia felix Onlus con la preziosa direzione artistica del musicista e organizzatore Dino De Palma.

Ad inaugurare la kermesse, il 22 gennaio, Elio, leader del gruppo Elio e le Storie Tese, con “Ci vuole orecchio – Elio canta e recita Enzo Jannacci”. Uno spettacolo un po’ circo, un po’ teatro-canzone, in cui, accompagnato da una band di cinque musicisti, l’artista spazierà nel repertorio dell’amato Jannacci. Solo questa serata evento si terrà al Teatro “U. Giordano” alle ore 20. A seguire, tutta la rassegna si sposta nella sua consueta, ma completamente rinnovata, location: l’Auditorium Santa Chiara.

Dopo gli interventi strutturali che hanno appena riconsegnato il complesso alla città e che sono stati resi possibili grazie ai cospicui finanziamenti ottenuti dalla Regione Puglia a valere sul bando “Radici e ali”, l’ex convento diventerà un nuovo polo culturale nel cuore pulsante di Foggia. In questa meravigliosa cornice si dispiegherà il cartellone di Musica felix, a partire da venerdì 16 febbraio con le sorelle Labèque, definite dal New York Times “il miglior duo di piano al mondo”; il 2 marzo la pianista, cantante e compositrice Jany McPherson si esibirà in trio nel concerto “A long way”; sabato 16 marzo un evento di prosa “Il Grigio” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini interpretato dal talentuoso attore di teatro Giampiero Mancini, accompagnato dalle musiche suonate dal vivo da Giuliano Di Giuseppe e Dino De Palma; sabato 6 aprile si prosegue con un gruppo di fama internazionale, il Quartetto Oistrakh, mentre sabato 20 aprile sei professori dell’Orchestra RAI di Torino e solisti di lunga esperienza, l’Archos Quartet con Marco Panella e Paolo Valeriani ai corni, ci trasporteranno in un viaggio tra i grandi della musica classica. Sabato 4 maggio sarà la volta di una serata dedicata a Puccini nel centenario della sua morte con lo spettacolo “Tosca – Il ricatto sessuale”. La narrazione di Gianna Fratta sarà accompagnata dalle voci del soprano Maria Tomassi, del tenore Max Jota, del baritono Elia Fabbian e da Donato Della Vista al pianoforte. La rassegna si concluderà sabato 25 maggio con il concerto “Amadeus, il catalogo è questo” con l’Orchestra Suoni del Sud e l’Orchestra giovanile ArpinArts accompagnate dalla voce narrante di Cristian Levantaci. Un itinerario nei grandi capolavori del genio di Salisburgo.

Abbonamenti in vendita all’Auditorium Santa Chiara lunedì 8 e martedì 9 gennaio 2024 per i vecchi abbonati che vorranno esercitare il diritto di prelazione nona valere sullo stesso posto (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17) e mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio per tutti i nuovi abbonati (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17). Il costo dell’abbonamento a otto spettacoli è di 80 euro.

Possibile anche l’acquisto dei biglietti per il singolo spettacolo: per lo spettacolo “Ci vuole orecchio – Elio canta e recita Enzo Iannacci” del 22 gennaio al Teatro “U. Giordano” i biglietti hanno un prezzo variabile da 20 a 25 euro, a seconda del posto e sono acquistabili il 10 e l’11 gennaio (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17) all’Auditorium Santa Chiara e dalle ore 9 del 10 gennaio nei punti vendita vivaticket e online su vivaticket.com. I biglietti per gli altri spettacoli sono acquistabili dal 23 gennaio nei punti vendita vivaticket, online sul sito vivaticket.com o da un’ora e mezza prima dell’inizio di ciascuno spettacolo all’Auditorium Santa Chiara al costo di 12 euro (posto unico).