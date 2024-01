Un bollettino di guerra quello registrato nella notte di San Silvestro nel Salento: in 7 sono rimasti feriti dallo scoppio dei petardi. L’episodio più rilevante si è verificato a Copertino dove un 22enne a causa dell’esplosione di un petardo in mezzo alle gambe è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione dei genitali, fortemente danneggiati.

Il giovane è stato accompagnato d’urgenza presso l’ospedale di Lecce, dove si trova al momento sotto osservazione: il personale medico gli ha riscontrato sin dal primo momento gravi traumi su entrambi gli arti inferiori e al polso. Nel violento episodio, il giovane ha inoltre riportato un trauma cranico, uno facciale e uno al tronco degli organi genitali.