In una nota, l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Foggia, Simona Mendolicchio ha rivolto un ringraziamento al terzo settore. “Sono persone – scrive – che non amano apparire, agiscono in silenzio e sono il cuore pulsante di una comunità virtuosa e generosa, che da cittadina ed essere umano, prima ancora che assessora al Welfare del Comune di Foggia, voglio pubblicamente ringraziare. Sono gli operatori e i volontari della nostra città che ogni giorno si prendono cura delle persone meno fortunate, abbracciano chi è solo con la semplicità di un sorriso e di un gesto, preparano un pasto caldo e danno senso e anima a parole come ‘accoglienza’ e ‘solidarietà’. Cattolici e laici, parrocchie e realtà consolidate di un ‘Terzo settore’ che è invece primo nell’organizzazione, nel radicamento, nelle piccole e grandi attenzioni e nella sensibilità mostrata con disarmante semplicità. Un esempio, un modello, un riferimento prezioso e imprescindibile per ognuna e ognuno da noi, per quanti ricevono e danno in un unico flusso di emozioni e di condivisione vera, diretta e non virtuale”.

E aggiunge: “Ringrazio la parrocchia dell’Immacolata e la Caritas per il servizio mensa garantito anche in questi giorni di festività, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio compresi, a pranzo e a cena. Ringrazio le altre parrocchie, da San Giovanni Battista a San Pio X, a Gesù e Maria per l’analogo impegno. Ringrazio l’Aps Bethel sempre in prima linea nell’aiuto a persone e famiglie in condizione di indigenza e povertà. E ringrazio tutte le altre realtà, tutte le isole che compongono questo arcipelago che come amministratori pubblici siamo chiamati a supportare e valorizzare ulteriormente, e lo faremo con altrettanto entusiasmo e con profonda convinzione. Per una città ancora più plurale, dove l’Altro diventa Noi – conclude -, e nessuno rimane escluso senza distinzioni di sorta”.