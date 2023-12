Boato nella notte a Orta Nova. Attorno alle ore 04.30 circa in viale 2 giugno, ignoti hanno fatto esplodere il bancomat Atm della filiale delle Poste Italiane.

L’area è servita dalla videosorveglianza e i filmati saranno analizzati dai carabinieri. I malviventi non sarebbero riusciti a portar via denaro.