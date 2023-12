Festa di fine anno per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia. L’evento si è tenuto nella sala ricevimenti “International” per il consueto scambio di auguri. Tra gli ospiti, la sindaca Maria Aida Episcopo: “I commercialisti sono sempre molto preziosi – ha detto -. Si tratta di una professione molto versatile che accomuna competenze giuridiche, economiche, storiche e sociologiche. Ho in giunta un commercialista (l’assessore Frattarolo, ndr) e sono contenta che ci sia perché può offrire la sua veduta polivalente e multilaterale”.

Il consigliere Gerardo Mosaico ha annunciato numerose iniziative tra cui anche un torneo di padel come momento di condivisione per il 2024. “Inventiamo sempre qualcosa per tenere uniti i colleghi”.

Durante la serata si è tenuto il giuramento dei nuovi dottori accolti dal presidente dell’Ordine, Giuseppe Senerchia: “Celebriamo le feste che stanno per arrivare augurando buon lavoro ai giovani che sicuramente porteranno freschezza e nuove tecnologie dopo un anno particolarmente duro. L’augurio per tutti gli iscritti, circa 1600 in tutto il Foggiano, è di avere un anno più sereno del 2023 e di poter stare più vicini alle rispettive famiglie”.

Presente anche Lorenzo Frattarolo, commercialista e assessore alle Attività Produttive del Comune di Foggia: “Sono orgoglioso di far parte di questa categoria. Conosciamo i problemi di cittadini e aziende che seguiamo passo dopo passo. Il confronto con i colleghi per me è prezioso anche per l’incarico politico che oggi rivesto. Mi auguro di poter portare il punto di vista del privato e delle imprese in un’ottica di dialogo con la pubblica amministrazione. L’obiettivo è snellire le attività che svolgono i commercialisti ma anche tutti gli altri professionisti che si interfacciano con l’ufficio del Suap”.