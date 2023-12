A Troia, Antonino – Christmas, il concerto di Natale, in programma venerdì 22 dicembre alle ore 20.30 si terrà all’aperto, in piazza Episcopio, e non più nell’auditorium Jean Marie Martin.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale per rispondere alla grande richiesta di partecipazione di pubblico al concerto dell’artista foggiano.

Dunque, varia il luogo del concerto ma non cambia la data e l’orario: venerdì 22 dicembre, ore 20.30.

