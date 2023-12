Il 2023 del Teatro Comunale “Lucio Dalla” si conclude con la prosa e con una produzione tutta legata al territorio della Provincia di Foggia. Mercoledì 20 dicembre, per il terzo appuntamento di “Futura” – la stagione organizzata dal Comune di Manfredonia, dal Teatro Pubblico Pugliese e da Bottega degli Apocrifi, debutterà in anteprima assoluta “Cafoni. Un racconto musicale”, il nuovo spettacolo scritto e diretto dall’attore foggiano Michele De Virgilio.

De Virgilio, una carriera fra teatro e cinema accanto a grandi nomi come Franco Branciaroli, Mariangela Melato, Gabriele Lavia, Dino Risi, Sergio Rubini, Renato De Maria, Giulio Base, Claudio Amendola e Ricky Tognazzi, ritorna a teatro cimentandosi con uno spettacolo che trova ispirazione in un fatto di cronaca realmente accaduto in Capitanata.

Lo spettacolo, un racconto in musica con attori e maestranze che lavorano e operano sul territorio, è un omaggio ai cafoni di ieri e di oggi uniti da un triste destino di povertà e miseria. Una storia drammatica ma mai cupa, accompagnata da musiche originali composte da Antonio Cicoria ed eseguite dal vivo da un trio di musicisti professionisti che faranno da metronomo alle parole dell’attore, che utilizza il teatro – andando oltre la cronaca – per denunciare una condizione di sfruttamento e di oppressione ancestrale e modernissima.

La storia racconta di una bracciante anziana che, in un piccolo paese del Tavoliere delle Puglie, si cinge il capo con un fazzoletto nero, si chiude la porta di casa alle spalle salutando una foto di Giuseppe Di Vittorio e s’incammina lungo il viale del paese, stringendo un mazzo di fiori freschi fra le mani. La donna si reca ogni giorno al cimitero sulla tomba del marito, ma una mattina – deviando dal solito percorso tra i viali del campo santo – si accorge che in un angolo di terra sconquassato era stata piantata una croce che non aveva mai visto prima, su cui qualcuno aveva solamente scritto: sconosciuto. Incuriosita, l’anziana si reca dal custode e scopre che sotto quella croce era stato seppellito un ragazzo straniero, un bracciante stagionale trovato vicino a un campo, con la testa schiacciata dalla ruota di un camion.

Al racconto del custode, nell’anziana bracciante riaffiorano i ricordi delle umiliazioni subite nei campi e in un gesto di pietà, tra l’incredulità dei compaesani, decide di dare una degna sepoltura da “cristiano” al quel ragazzo, vittima del nuovo caporalato, trasformando la tomba di uno sconosciuto in un sacrario dedicato ai caduti nella guerra nei campi.

“A volte, leggendo i quotidiani mi capita di imbattermi in grandi storie che hanno per protagonisti dei piccoli eroi. Prendendo spunto da questa storia vera, che mi ha immediatamente colpito, ho deciso di scrivere e mettere in scena una grande storia d’amore che ha per protagonista una piccola bracciante in pensione, che vive in un paesino del Sud, non privo di surreali cliché”, le parole di Michele De Virgilio.

“Cafoni. Un racconto musicale”, prodotto da Teatro della Polvere – AVL con il sostegno della Fondazione Monti Uniti di Foggia, vedrà in scena Michele De Virgilio, Stefano Corsi, Simona Ianigro con la partecipazione dei musicisti Giovanni Mastrangelo (contrabbasso), Antonio Cicoria(percussioni e tastiera), Aurora Corcio (chitarra). I testi sono di Michele De Virgilio e Mario De Vivo, le musiche originali di Antonio Cicoria, il disegno luci di Aldo Bux, la direzione tecnica, il video e la cura del suono a cura di Andrea Pontone.

Al termine dello spettacolo, presso la Chiesa San Francesco da Paola, Michele De Viriglio sarà protagonista di “Artisti di stagione”, la serie di incontri post-spettacolo con gli attori e i registi del cartellone teatrale del Dalla. Con la direzione artistica di Bottega degli Apocrifi, interverranno anche Silvia Mei dell’Università degli Studi di Foggia e Domenico la Marca, coordinatore Progetto Più Supreme Capitanata.

Il biglietto dello spettacolo è al costo di 12 euro (platea primo settore), 10 euro (platea secondo settore), 8 euro (galleria).

Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – [email protected].

