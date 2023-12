La grande famiglia della Polizia di Stato protagonista domani 19 dicembre alla serata di beneficenza organizzata al Teatro comunale “Umberto Giordano” di Foggia, che aprirà il sipario alle ore 20:30.

L’iniziativa, alla sua quarta edizione e patrocinata dal Comune di Foggia, come gli anni precedenti, costituisce un’occasione di incontro tra la Polizia di Stato, le Istituzioni e la cittadinanza.

La serata sarà animata dal Coro Polifonico della Questura, costituito da personale appartenente ai vari Uffici e personale in quiescenza appartenente all’Associazione Nazionale della Polizia di Stato ed è diretto dal maestro Giulia Panettieri che, condividendo gli stessi valori di solidarietà, si impegna per la formazione canora degli stessi.

Inoltre, si esibiranno anche altri artisti locali quali: gli attori Dino La Cecilia e Fabio Conticelli, il maestro bandoneonista Gianni Iorio, la cantante Milena Manzi, i ballerini Cosimo Pio Di Vagno ed Eleonora D’Aquino, il cantante Francesco Manzi e il sassofonista Emanuele Acucella. Il tutto sarà curato dal regista Michele d’Errico.

Quest’anno oltre ai temi natalizi, sarà dedicato un momento di riflessione alla necessità di contrastare e prevenire il triste fenomeno della violenza di genere ed in particolare sulle donne.

Per l’occasione sono state invitate alcune scolaresche per ottimizzare i profili divulgativi delle richiamate tematiche e per contribuire all’accrescimento della consapevolezza di questa particolare forma di soggiacenza che, sempre più spesso, tracima in forme di reato che vedono donne vittime soccombenti ed indifese.

Il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto al reparto di oncologia degli “Ospedali Riuniti” di Foggia e al Centro Antiviolenza “Impegno Donna” per l’installazione di un impianto di riscaldamento.