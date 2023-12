L‘Università di Foggia – Dipartimento di Economia ha organizzato, nell’ambito dell’attività di Terza Missione, un evento di valore educativo e culturale per le nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale.

Protagonista, e ispiratore dell’incontro, che si terrà martedì 19 dicembre, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna Valeria Spada (Via R. Caggese, 1 Foggia) è Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, già assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia e accreditato “illusionista e fantasista” a livello internazionale (https://www.alexisarts.com/).

“Siamo molto contenti di ospitare 600 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Foggia nel nostro Dipartimento, quali principali attori della società civile del domani – ha dichiarato Mariarosaria Lombardi, professore associato in Scienze Merceologiche e Delegata alla Terza Missione per il Dipartimento di Economia –. Questo secondo grande evento di Terza Missione è incentrato sulla sostenibilità ambientale, tematica da sempre al centro della ricerca del Dipartimento, che sarà spiegata da Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, divulgatore scientifico e artista di fama internazionale, fondatore dell’Accademia della Magia e della Scienza, nata dall’Acceleratore della Judge Business School dell’Università di Cambridge, e detentore di 6 Guinness World Records, dal 2009. Danilo utilizzerà, infatti, la magia per spiegare le scienze e incoraggiare i bambini nel processo di apprendimento stimolando il loro pensiero creativo per aiutarli ad allenare le loro capacità analitiche e di risoluzione di problemi complessi. È la prima volta che si coinvolgono studenti così in erba – conclude Lombardi – nel Dipartimento di Economia e questo evento rappresenta, quindi, per noi docenti un momento di forte impegno e responsabilità socio-culturale per le generazioni future”.

“Siamo felici di poter accogliere nel Dipartimento di Economia i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della Città – ha dichiarato Pasquale di Biase, direttore del Dipartimento di Economia – L’Università intende allargare sempre più il dialogo con il territorio organizzando momenti di scambio e confronto con la società civile, volti a promuovere lo sviluppo culturale ed il progresso economico-sociale. Per i ragazzi sarà un’occasione per avere un primo contatto con il mondo universitario – conclude di Biase – attraverso uno spettacolo che vuole stimolare la riflessione sulla tematica della sostenibilità ambientale, affrontata con modalità nuove e originali, pensate per un pubblico giovane ed in linea con lo spirito di festa che si respira con l’avvicinarsi delle festività natalizie”.