Chi l’ha detto che le mele si coltivano solo in Trentino, Campania o in Piemonte? Anche in Puglia questa coltura sta prendendo piede, soprattutto in una zona del Foggiano: Candela, dove diversi produttori facenti capo alla Cooperativa Farascuso hanno impiantato su una superficie di 40 ettari meleti di qualità. In questo fine settimana, nell’ambito del Natale, la festa della mela di Candela con laboratori, visite in campo e degustazioni.

“È una eccellenza del nostro territorio – spiega il sindaco Nicola Gatta – che ancora in pochi conoscono, ecco perché oggi abbiamo portato in piazza la nostra mela”. “È una mela unica – aggiunge Maria Teresa Di Sapio, produttrice del posto – molto croccante e dolce, oltre che ricca di vitamina”. La festa della mela di Candela rientra nell’ampio e nutrito cartellone del Natale a Candela che continua con eventi e spettacoli fino al prossimo 6 gennaio.