Una Fiat Panda di proprietà di una donna che fa parte di un comitato impegnato nell’assegnazione di alloggi popolari nella città di Manfredonia è stata distrutta la scorsa notte in un incendio di probabile matrice dolosa in via Raffaello zona 167.

Le fiamme, che sono state spente dai vigili del fuoco – riporta gazzetta del mezzogiorno -, hanno interessato anche un’altra auto parcheggiata nelle immediate vicinanze, una Opel Corsa. Le indagini sono condotte dai carabinieri che sperano di recuperare elementi utili dai filmati delle telecamere di videosorveglianza. A quanto si apprende, la donna non avrebbe mai ricevuto minacce o intimidazioni.

Proprio nei giorni scorsi, l’Immediato aveva raccontato dell’assegnazione di alcune abitazioni agli aventi diritto grazie all’operatività delle commissarie prefettizie.