Calcio d’inizio sotto il sole di dicembre per “Sportivamente – edizione invernale”, il torneo organizzato nella Casa Circondariale di Foggia dal volontario Luigi Talienti, in collaborazione con l’ACSI. Dopo quattro anni di pausa forzata dettata dal covid, l’iniziativa sportiva è stata accolta con calore ed entusiasmo dai calciatori ristretti, che si sono messi in gioco.

La manifestazione, organizzata nel periodo natalizio – quando la lontananza dagli affetti si fa ancora più forte – si è aperta con i saluti del direttore della Casa Circondariale, Giulia Magliulo e del responsabile dell’ACSI Foggia, Salvatore Chiappinelli.

In campo si sono sfidate due squadre composte da giocatori del “Nuovo complesso” che hanno mostrato grande spirito di squadra e fairplay nel corso di una partita avvincente, arbitrata da professionisti dell’Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero.

“È stata disputata una bella gara – sottolinea Luigi Talienti – ma il risultato sportivo, per quanto importante in un torneo, in questo caso è relativo. Le persone detenute partecipanti si sono divertite, mostrando grande spirito sportivo. Per la realizzazione della manifestazione desidero ringraziare la Direzione della Casa Circondariale di Foggia, l’Area Trattamentale e quella Sanitaria, gli agenti di Polizia Penitenziaria e tutti i volontari che operano all’interno dell’Istituto di Pena, spesso con il sostegno del CSV Foggia. Un plauso particolare va all’ACSI di Foggia che non ha fatto mai mancare, nelle dieci edizioni della manifestazione, il suo supporto non soltanto arbitrale, ma anche organizzativo. Giuseppe e Salvatore Chiappinelli, generosi compagni di viaggio, hanno donato un pallone a basso rimbalzo per consentire il rispetto del regolamento. Obiettivo principale di ‘Sportivamente’ è il riscatto sociale e il reinserimento dei detenuti a cui viene data l’opportunità di sperimentarsi in ruoli differenti. La certezza riabilitativa della pena è per noi volontari un aspetto fondamentale”. La finale del torneo sarà disputata il 20 dicembre, con la premiazione della squadra vincitrice e un riconoscimento per tutti i partecipanti.