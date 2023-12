Travolto e ucciso da un’auto mentre stava attraversando la strada. È successo alla periferia di Stornara, in provincia di Foggia. La vittima aveva 43 anni ed era originaria del Marocco. A quanto si apprende, il conducente dell’auto si è fermato per prestare soccorso. L’investimento è avvenuto in serata, lungo la provinciale 88. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. (LaPresse)