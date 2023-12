“Il GAL DaunOfantino proseguirà la sua ormai ventennale attività finalizzata alla concreta promozione dello sviluppo sociale ed economico delle aree rurali dei Comuni di Barletta, Manfredonia, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Zapponeta. Grazie alla scelta della Regione Puglia di finanziare la Strategia di Sviluppo Locale elaborata per il periodo 2023-2027, saranno disponibili 5,5 milioni di euro per investimenti produttivi, infrastrutturali e promozionali che saranno realizzati direttamente dal GAL o sostenendo i progetti delle imprese del territorio e dei Comuni”. Lo dichiara con una nota il presidente, Michele D’Errico.

A fine programmazione, nel 2027, saranno stati messi a disposizione delle comunità oltre 24,5 milioni di euro in 27 anni: poco meno di un milione di euro l’anno destinati al sostegno delle imprese e al supporto delle Amministrazioni comunali per favorire lo sviluppo di agricoltura, turismo e artigianato.

Programmazione 2023-2027

Nel prossimo ciclo di programmazione, il GAL DaunOfantino favorirà gli interventi e i conseguenti investimenti (pubblici, privati e a gestione diretta) che più efficacemente consentiranno di: valorizzare tanto i beni e i servizi comuni che le risorse naturali e ambientali; il recupero e la qualificazione di strutture di particolare pregio storico-architettonico; diffondere la conoscenza del patrimonio del territorio. Inoltre, per sostenere l’occupazione e l’innovazione sarà assegnata priorità alle iniziative avviate e/o sviluppate dai giovani nel settore dei servizi innovativi o per la diversificazione produttiva.

Nello specifico:

Azione 1 – SRG10 PROMOZIONE DEI PRODOTTI DI QUALITÀ / € 550.000,00;

/ € 550.000,00; Azione 2 – SRD03 INVESTIMENTI IN AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE / € 165.000,00;

/ € 165.000,00; Azione 3 – SRD14 INVESTIMENTI PRODUTTIVI NON AGRICOLI IN AREE RURALI / € 930.000,00;

/ € 930.000,00; Azione 4 – SRE04 START UP NON AGRICOLE / € 280.000,00;

/ € 280.000,00; Azione 5 – SRD07 INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE / € 1.375.000,00;

/ € 1.375.000,00; Azione 6 – SRD07 INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE / € 825.000,00 (riservato ai Comunali dell’area GAL).

A partire dal 2000, sono già stati completati 3 cicli di programmazione con i i seguenti esiti:

Programmazione 2000-2006

Manfredonia 1.393.578,36 euro (interventi: 34 privati, 5 pubblici)

Zapponeta 93.748,85 euro (interventi: 5 privati, 1 pubblico)

Trinitapoli 279.892,71 euro (interventi: 1 privato, 5 pubblici)

San Ferdinando di Puglia 571.274,00 euro (interventi: 9 privati, 6 pubblici)

Azioni a “regia diretta” 2.173.221,00 marketing territoriale realizzazione e promozione della rete ecologica cooperazione internazionale formazione professionale



Programmazione 2007-2013

Manfredonia 2.402.374 euro (interventi: 34 privati, 1 pubblico)

Margherita di Savoia 28.339,70 euro (intervento: 1 privato)

Zapponeta 196.251,65 euro (interventi: 6 privati)

Trinitapoli 994.634,33 euro (interventi: 16 privati, 1 pubblico)

San Ferdinando di Puglia 499.647,62 euro (interventi: 3 privati, 1 pubblico)

Azioni a “Regia diretta” 4.156.967,03 euro: Creazione di itinerari naturalistici, enogastronomici; Creazione di centri di informazione ed accoglienza turistica – realizzazione di un Centro di informazione turistica degli itinerari di Manfredonia; Realizzazione di sentieristica compatibile con l’ambiente naturale – realizzazione di senti eristica e cartellonistica eco-compatibile presso Fraz. Tomaiuolo; Formazione – voucher formativi; Informazione – eventi partecipativi, visit tour (Rimini, Cervia, Torino, Viareggio, Val di Fassa), ricognizione, portale web, social networking, story telling; Progetti di cooperazione internazionale – “Pugliesi nel Mondo” e “Corto Circuito”; Progetti di cooperazione transnazionale – “Leader Med”; Animazione territoriale – sito web, convegni e seminari sui bandi, realizzazione materiale promozionale e pubblicitario; Eventi promozionali.



Programmazione 2014-2020

La Strategia di Sviluppo Locale si avvia alla fase di completa attuazione e, ad oggi, i finanziamenti concessi ammontano a:

Manfredonia 1.457.290,00 euro (interventi: 28 privati)

Margherita di Savoia 729.977,00 euro (interventi: 3 privati, 2 pubblici)

Zapponeta euro 1.196.708,00 euro (interventi: 13 privati, 3 pubblici)

Trinitapoli 355.787,00 euro (interventi: 1 privato, 1 pubblico)

San Ferdinando di Puglia 71.424,00 euro (interventi: 2 privati)

Barletta 223.854,16 (interventi: 5 privati)

Azioni a “regia diretta” FEAMP 400.000,00 euro

“Da sempre, il GAL DaunOfantino è al fianco di chi ha idee vincenti ed amore per la propria terra – prosegue D’Errico -. Negli anni che sono alle nostre spalle abbiamo visto nascere, crescere ed affermarsi imprese ed attività divenute valore aggiunto per il territorio. Per gli anni che sono davanti a noi abbiamo il compito di dare ancora più valore al patrimonio agroalimentare, culturale e turistico che caratterizza il nostro territorio ed è tra i più importanti e competitivi d’Italia. E ci riusciremo rafforzando e ampliando la sinergia tra il pubblico e privato. È la ragione per cui il GAL DaunOfantino sta evolvendo in una vera e propria Agenzia di Sviluppo dotata di competenze e strumenti operativi a disposizione del territorio per favorire il suo riscatto economico e sociale. I risultati ottenuti in questi entusiasmanti 23 anni sono evidenti a tutti e ci confermano che siamo sulla buona strada”, conclude.