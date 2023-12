Ancora un incidente grave sulla circonvallazione di Foggia. Stamattina scontro frontale tra un’auto e un tir. L’impatto – riporta gazzetta – è avvenuto sulla strada statale 673. La conducente della vettura, una Lancia, è stata trasportata in pronto soccorso d’urgenza: le sue condizioni appaiono gravi.

Chiuso intanto il tratto di circonvallazione compreso tra via Camporeale e via Napoli: sul posto è presente la polizia locale, il 118 e l’Anas per le verifiche del caso.