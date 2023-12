“Il nostro immenso grazie, doveroso e dovuto, è rivolto alla Commissione Prefettizia Straordinaria, in primis ai commissari Caccavone, Fasano e Iaculli per la sensibilità dimostrata e la grande celerità decisionale, che hanno dato una vigorosa accelerata alle procedure per il ripristino dell’impianto e all’ingegnere Colangelo per lo zelo e l’impegno profuso”. Lo riporta una nota dell’associazione “Olympia” di Orta Nova che festeggia per il ripristino a tempi record della tensostruttura.

“Grazie al loro impegno e al loro lavoro, abbiamo potuto riprendere gli allenamenti e potremo, così, continuare a disputare i vari campionati. Cogliamo l’occasione per ringraziare: la cittadinanza di Orta Nova, tutti gli sportivi e le società sportive, di ogni dove, per la vicinanza e la solidarietà dimostrataci; le nostre atlete, che come noi, hanno sempre creduto e confidato in una veloce ripresa delle attività, rimandando ai mittenti, le proposte di taluni che, all’indomani del disastro occorso alla tensostruttura, senza nemmeno sapere del nostro destino, hanno contattato, privatamente, alcune nostre atlete, per proporgli il cambio di squadra e società. Grazie per tutto”.