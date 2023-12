La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo alla tradizionale accensione dell’albero di Natale dell’8 dicembre, bloccata per due Immacolate dopo lo scioglimento per mafia, ha assicurato, con l’ormai fatta ufficializzazione degli eletti, un primo Consiglio comunale già per la prossima settimana.

La Giunta è pronta. Alle forze del campo largo progressista Episcopo, che ha voluto fortemente mantenere la prerogativa della nomina della sua squadra, ha chiesto profili precisi. No a quanti hanno già fatto parte di esecutivi o sottogoverni di passate stagioni politiche. No a volti espressione, pur buona, della vecchia politica. Non saranno assessori quindi dirigenti come Gianni De Rosa o Matteo Iacovelli.

Il post sibillino di Quarato

Dai vari “assemblaggi” più di un malumore emergerebbe dal M5S, sia nella base sia tra gli eletti. Lo stesso coordinatore Mario Furore ha dovuto mandare giù la reclamata indipendenza della sindaca, che invece in campagna elettorale aveva la pettorina pentastellata.

“Avete presente quella maglietta che vi va larga, ma poi per un lavaggio sbagliato si restringe e non vi va neanche giusta, ma proprio stretta stretta? Ecco bravi! Avete capito! È inutile fare altri tentativi la maglietta va buttata”, dice senza mezzi termini con una metafora sibillina l’ingegnere eletto Giovanni Quarato, che da ex candidato sindaco del M5S e da ex presidente della Commissione Territorio, ambiva legittimamente al ruolo di presidente del Consiglio.

Il M5S avrà due assessorati, uno dei quali avrà anche la delega di vicesindaco. Un incarico che a detta del tavolo delle trattative vale doppio.

Ultimi rumors, Antonio Lo Conte possibile vicesindaco

Eppure qualcuno non manda giù che la forza che ha indicato la candidata sindaca abbia lo stesso numero di assessori di Con e Azione.

Alla cerimonia natalizia dell’albero erano pochi i grillini presenti. Sul piccolo palco allestito davanti alla villa insieme alla sindaca sono saliti solo i piddini Davide Emanuele, Mario Cagiano e Francesco Paolo De Vito. Presenti sotto il palco anche Italo Pontone e il dirigente Emilio Paglialonga.

Stando ai rumors, gli assessori a cinque stelle, con il rientro di Nino Formica in aula e possibile presidente della Commissione Bilancio, dovrebbero essere Antonella Zoppo e Antonio Lo Conte, cui andrebbe il ruolo di vicesindaco.