Firmato oggi, 7 dicembre 2023, il protocollo d’intesa tra la Camera di commercio di Foggia e l’Associazione “Grani digitali” dell’ITET B. Pascal di Foggia, al fine di promuovere l’orientamento al lavoro e all’autoimprenditorialità nei percorsi PCTO. L’Accordo ha l’obiettivo di stabilire una collaborazione per il raggiungimento di finalità comuni: uno sviluppo armonico del sistema economico locale e la ricerca di opportunità di formazione da garantire ai giovani, punto di forza del territorio.

La Camera di commercio di Foggia, che tende a favorire il matching tra domanda e offerta di lavoro ma anche per orientare gli studenti verso l’imprenditorialità, assume un ruolo attivo nel collegamento tra scuola e lavoro, oltre che di certificazione delle competenze. D’altro canto, anche l’associazione Grani digitali sostiene l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, nonché l’autoimprenditorialità e lo sviluppo di nuove imprese nel territorio.

In quest’ottica, tale partnership rappresenta un importante filo conduttore tra le imprese del territorio e il mondo della scuola, visto il ruolo sinergico che la Camera di Foggia, da un lato, e GRANI DIGITALI, dall’altro, rivestono nella progettazione e nell’implementazione di percorsi formativi mirati all’orientamento all’autoimprenditorialità, promuovendo al contempo la partecipazione delle imprese del territorio.

“Un evento significativo questo per il nostro territorio e per il futuro dei giovani che lo abitano – afferma Damiano Gelsomino, presidente della Camera di commercio di Foggia. La promozione dello sviluppo economico e sociale della nostra comunità e il sostegno ai giovani nel loro percorso di formazione e orientamento rappresentano obiettivi comuni, che la partnership firmata oggi intende perseguire e raggiungere. Sono sicuro che questa collaborazione con Grani Digitali – conclude Gelsomino – porterà a risultati concreti e tangibili per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio.

Nella stessa mattinata, presso l’Auditorium della Camera di commercio, alla presenza di Dirigenti scolastici, docenti, studenti e di una rappresentanza di genitori, sono stati premiati i cinque istituti vincitori di “Storie di alternanza e competenze 2023”, iniziativa realizzata nell’ambito delle attività previste dal protocollo d’intesa MIUR-UNIONCAMERE, a cui la Camera di commercio di Foggia ha aderito per il sesto anno consecutivo. Attraverso tale iniziativa si intende dare evidenza alle esperienze di qualità di alternanza/PCTO realizzate mediante una efficace collaborazione tra scuole, studenti e imprese ospitanti.

Gli istituti vincitori sono: Liceo artistico Pestalozzi di San Severo (1° classificato – Sezione licei), ITT Altamura-da Vinci di Foggia (1° classificato – Sezione Istituti tecnici e professionali), Istituto Professionale Bonghi di Lucera (2° classificato – Sezione Istituti tecnici e professionali), Fondazione ITS Apulia Digital Maker (1° classificato – Sezione ITS Academy), ITET Vittorio Emanuele III di Lucera (1° classificato – Sezione Progetti di educazione finanziaria e/o all’imprenditorialità).

I vincitori hanno avuto accesso al concorso nazionale e in tale ambito, il progetto Grow for Tomorrow dell’ITET Vittorio Emanuele III di Lucera è risultato essere il vincitore del primo premio a livello nazionale nella categoria “Progetti dedicata all’educazione finanziaria e/o all’imprenditorialità” davanti ad un Istituto di Bergamo e ad uno di Bologna.

Durante la premiazione, il presidente ha sottolineato: “i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono uno strumento formativo fondamentale per preparare gli studenti alle sfide del futuro. Elogio lo sforzo di studenti e docenti e sottolineo il contributo positivo che le imprese forniscono per affiancare gli studenti e far conoscere il tessuto sociale ed economico della nostra comunità”.