Uno dei primi atti esecutivi messi in campo dalla commissaria prefettizia di Manfredonia, Rachele Grandolfo riguarda gli sgomberi di alcune case popolari occupate abusivamente. Su ordine della Prefettura di Foggia da qualche giorno Polizia locale, Polizia di Stato e Guardia di Finanza stanno intervenendo per ripristinare la legalità e per consentire a chi è in graduatoria ed è in attesa di un alloggio popolare, di poter usufruire della casa. Alcuni cittadini del comitato MEA sono scesi in strada per fare chiarezza e per ringraziare la Prefettura.

“Finalmente – spiegano con rabbia e speranza – c’è qualcuno che si è ricordato di noi. Ci voleva il commissario prefettizio per risolvere un problema atavico che va avanti da tanti anni. Grazie al commissario che ha messo subito in campo un’azione forte che evidentemente altri non hanno avuto il coraggio di fare, da oggi io ho una casa che fino a ieri era occupata da abusivi. Il comitato esiste per dar voce a coloro che rivendicano il diritto di abitazione, a chi è in emergenza abitativa ed a chi è in graduatoria per far valere i propri diritti. Questa precisazione si rende doverosa poiché nell’ultimo periodo, sui social, abbiamo assistito a sciagurati commenti sui recenti sgomberi, con la pubblicazione di insulti e scrivendo cose personali su qualche membro del comitato. Ci teniamo a precisare che, da ora in poi, qualsiasi insulto all’indirizzo dei membri del comitato, sarà denunciato alla magistratura”.