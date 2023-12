“Questa mattina è salito alla casa del Padre Mons don Tonino Mottola Vicario Generale della nostra Diocesi di Cerignola Ascoli Satriano”. Lo rende noto la pagina del Santuario Diocesano Maria SS di Ripalta Cerignola. Numerosi i messaggi di cordoglio sul web: “Apprendiamo sgomenti dell’improvvisa e prematura dipartita di Monsignor Antonio Mottola. Che la terra ti sia lieve”.

Il sindaco Vincenzo Sarcone: “La scomparsa di Mons. Antonio Mottola, Vicario Generale della Diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano, è un grave lutto per tutta la nostra Città. Una morte che mi colpisce e mi addolora e che lascia un vuoto profondo”.

“Il sacerdote ascolano don Antonio Mottola è stato nominato vicario generale della diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano dal vescovo mons. Luigi Renna. Don Tonino Mottola è nato il 17 luglio 1954, dopo la maturità classica è entrato in seminario, ed è stato ordinato sacerdote il 15 giugno 1980 per le mani del papa san Giovanni Paolo II. È stato parroco della parrocchia B.V.M. Assunta in Rocchetta Sant’Antonio dal 1° luglio 1983 all’8 settembre 2006, quando fu nominato parroco della parrocchia S. Rocco in Stornara. Attualmente parroco alla concattedrale di Ascoli Satriano. I funerali si svolgeranno domani 2 dicembre alle ore 15,00 nella concattedrale ad Ascoli Satriano”.