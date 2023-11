Ok alle intercettazioni. Questo in sintesi l’esito dell’udienza di oggi del processo “Nettuno” sui presunti favori nella Capitaneria di porto di Manfredonia. Il giudice si è espresso in merito all’eccezione sollevata dalle difese sulla nullità dei decreti autorizzativi dei tabulati telefonici e delle intercettazioni ambientali. Istanze rigettate.

Sono state poi ammesse le prove richieste da tutte le parti compresa la perizia trascritta delle intercettazioni telefoniche e ambientali ed è stato nominato il perito che sarà sentito a febbraio 2024 in occasione della prossima udienza.

A giugno scorso ci fu una raffica di rinvii a giudizio in seguito alla maxi operazione della Procura di Foggia risalente al 2019. All’epoca vennero eseguite anche alcune misure cautelari a carico di militari della Marina. La Corte d’Appello di Bari accolse il ricorso del pm disponendo il rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Foggia. Erano 23 le persone, tra militari e civili, coinvolte nel blitz con le accuse di falso, abuso in atti d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, simulazione di reato e presunti favoritismi per l’ottenimento del “bollino blu” necessario per la navigazione da diporto. La vicenda si chiuse a marzo 2021 con una raffica di assoluzioni, ben 22, e un patteggiamento. Poi, a sorpresa, sopraggiunse la decisione della Corte d’Appello che ribaltò tutto disponendo il processo.

TUTTI I NOMI

L’operazione coinvolse i marescialli Michele Sassanelli e Luigi Maiolo, entrambi di Manfredonia, il primo comandante della motovedetta CP 820, il secondo comandante pro tempore della stessa imbarcazione. Tra gli indagati anche il militare Roberto Colucciello, 48enne di Manfredonia. E ancora Antonio D’Errico, maresciallo di Monte Sant’Angelo e Cosimo Napolitano, sottocapo di prima classe di Manfredonia. Maiolo ha già patteggiato un anno e 10 mesi dopo aver reso dichiarazioni auto accusatorie. La lista degli indagati prosegue con Matteo Del Vecchio del ’79 di Lucera, Luca Bitondi del ’78 di San Giovanni Rotondo, Cosimo Marco Romano del ’79 di Brindisi, Francesco Scognamiglio del ’78 di Barletta, Marco Catella del ’84 di Bari, Raffaello Amoruso del ’83 di Manfredonia, Matteo Castigliego del ’82 di Manfredonia, Tommaso Antonio Panessa del ’81 di Gioia del Colle, Michele Grieco del ’83 di Manfredonia, Maria Binetti del ’58 di Monte Sant’Angelo, Francesco Paolo Miucci del ’70 di Monte Sant’Angelo, Pasquale Ciuffreda del ’63 di San Giovanni Rotondo, Massimiliano Vincenzo Vilona del ’60 di Manfredonia, Stefano Canè del ’67 di Foggia, Giuseppe Russo del ’75 di Barletta, Giuliano Martire del ’93 di Trani, Francesca Paola Maria Rondinone del ’73 di Foggia e Angelo De Cristofaro del ’68 di Manfredonia.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui