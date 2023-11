È di ieri l’annuncio che dalla prossima estate l’aeroporto di Bari sarà collegato con 18 destinazioni, 8 delle quali costituiscono una novità assoluta. Sul punto sono intervenuti Nunzio Angiola e Stefania Rignanese, consiglieri comunali del progetto Foggiapiù.

“È certamente una buona notizia per tutti i pugliesi. Ma di Foggia, cosa ci dice Aeroporti di Puglia? Cosa ci dice di un aeroporto con un bacino di utenza di 2,2 milioni di persone? Il lavoro dell’unica compagnia che opera di Foggia, Lumiwings, che cogliamo l’occasione per ringraziare, come può essere implementato e affiancato da nuove rotte che diano una risposta alle milioni di persone che da tutta Italia, da tutta Europa e forse da tutto il mondo, vogliono raggiungere le nostre spiagge che ci invidiamo in tutto il pianeta o le nostre mete di pellegrinaggio? Siamo forse figli di un Dio minore?”.