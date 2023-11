La giunta regionale della Puglia, guidata da Michele Emiliano, ha approvato una variazione al Bilancio pari a 32.159.948,97 euro, che consente di riallineare gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa del Fondo Sanitario Regionale – parte vincolata, per tenere conto delle differenze originatesi tra le somme attribuite alla Regione Puglia in sede di riparto del Fondo Sanitario Nazionale e quelle stanziate in sede di previsione 2023.

Approvata una variazione ulteriore di circa 4 milioni 875mila euro, finalizzata ad allineare gli stanziamenti dei capitoli di entrata e di spesa afferenti al Fondo Sanitario Regionale indistinto ai dati contenuti nelle tabelle aggiornate del Coordinamento tecnico dell’area economico finanziaria della Commissione Salute della Regione Emilia Romagna. Sempre nell’ambito del Fondo Sanitario Regionale indistinto, approvata, inoltre, una variazione compensativa tra i capitoli di spesa, alla luce dell’esatta perimetrazione della spesa sanitaria regionale.

Approvato, mediante variazione al Bilancio, lo stanziamento di 332.444 euroquale contributo per acquisto di sostituti del latte materno. I fondi corrispondono all’assegnazione alla Regione Puglia di una quota del Fondo per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte materno, calcolata sulla base del numero dei nati vivi riferiti all’anno precedente rispetto a quello di assegnazione.

Approvato lo stanziamento di 1 milione di euro in favore del progetto di ricerca scientifica selezionato nell’ambio della Missione 6 – Componente 2 – Investimento 2.1 del PNRR. Il progetto, dal titolo “Development of an ensemble learning-based, multi-dimensional sensory impairment score to predict cognitive impairment in an elderly cohort of Southern Italy” è risultato vincitore tra le ricerche afferenti alle tematiche progettuali Proof of Concept, Malattie rare, Malattie croniche non trasmissibili, ad alto impatto sui sistemi sanitari e socioassistenziali. Le Unità operative coinvolte nel progetto Capofila sono ASL BA; Unità di Metodologie, Elaborazione Dati ed Health Technology Assessment IRCCS Saverio de Bellis; Sisinflab, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI) , Politecnico di Bari; ICS Maugeri IRCCS Pavia.

Stanziati euro 297.691,00, provenienti da avanzo di amministrazione, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per i test di NextGeneration Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma. Approvate da Aress le Proposte di adozione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale regionale per Melanoma cutaneo e di un ulteriore PDTA specifico per le Neoplasie Esocrine del Pancreas. Recepito l’Accordo, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni sul “Piano nazionale malattie rare 2023 – 2026” e sul documento per il “Riordino della rete nazionale delle malattie rare”.

Approvato lo schema di Accordo quadro di collaborazione tra Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia e Università di Bari “Aldo Moro” per lo sviluppo di interventi congiunti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro con particolare riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla promozione della salute dei lavoratori e all’igiene industriale.

Approvato lo schema di Protocollo d’Intesa triennale tra Assessorato alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19 della Regione Puglia e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata. Previsto uno stanziamento a copertura delle spese di gestione dell’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale per 543.000 euro per l’annualità 2024 ed 543.000 euro per l’annualità 2025.