La ASL Foggia, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Lesina e Cittadinanzattiva, ha organizzato per domenica 26 novembre 2023, una giornata dedicata alla sensibilizzazione e promozione degli screening oncologici.

La manifestazione si svolgerà presso il Centro Polivalente di Lesina in via Massimiliano Biscotti. Un momento interamente dedicato alla prevenzione con esami gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori della mammella e della cervice uterina.

A partire dalle ore 9 e fino alle ore 16 saranno attivi il “Mammomobile”, dedicato allo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni, e l’ambulatorio mobile per l’effettuazione del pap test- HPV DNA, test rivolto alle donne tra 25 e 64 anni.

Contestualmente, dalle ore 11, nella sala conferenze del Centro Polivalente, la Direzione Strategica della ASL di Foggia sarà impegnata in un incontro- dibattito sull’importanza della prevenzione oncologica.

Interverranno il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Capitanata Antonio Nigri, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Giovanni Iannucci. Chiuderà i lavori il Dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Regione Puglia Nehludoff Albano.

