Una delegazione di funzionari e ricercatori del Ministero dell’Agricoltura, Pesca e Foreste del Giappone oggi ha visitato la Masseria Salecchia ubicata a metà strada tra Deliceto e Bovino. Gli ospiti nipponici, guidati dalla giornalista Natsu Shimamura, si sono confrontati con l’imprenditore agricolo Francesco D’Innocenzio e con rappresentanti del GAL Meridaunia per approfondire i temi dello sviluppo rurale e dello spopolamento. Focus sull’area interna dei Monti Dauni e sulle aree interne del Giappone, accomunate dal fenomeno dello spopolamento.

“Un territorio straordinario questo dei Monti Dauni – hanno affermato – dove agricoltori e allevatori stanno dimostrando che nelle zone rurali di montagna si può lavorare mettendo in atto tante buone pratiche. Cercheremo di applicare anche in Giappone quello che state facendo con profitto”. Riflettori puntati sugli agriturismo, sulle masserie sociali e sulle razze autoctone come la pecora “Gentile di Puglia”, allevata proprio a Masseria Salecchia. “Sentirsi dire che ci hanno scelto come best practice – aggiunge Francesco D’Innocenzio – ci riempie d’orgoglio e ci spinge a continuare a credere nella nostra attività”. Adriana Natale di Meridaunia ha invece illustrato la mission del GAL che in questi anni ha investito molto sull’agricoltura multifunzionale.

