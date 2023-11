Ancora una volta è il Liceo Scientifico Volta di Foggia la migliore scuola della provincia di Foggia, non solo nell’ambito delle scienze applicate e della matematica. Secondo lo studio della Fondazione Agnelli il liceo foggiano supera il Bonghi-Rosmini di Lucera e il Pestalozzi di San Severo nel raggio di 30 chilometri.

Il vecchio Programmatori Blaise Pascal è il miglior istituto tecnico economico di Capitanata laddove invece il Notarangelo Rosati vince il podio degli istituti tecnici. Per il Linguistico in vetta il Bonghi-Rosmini di Lucera.

Soddisfatta Gabriella Grilli, ex dirigente del Volta di Foggia andata in pensione di recente: “Eduscopio: il liceo scientifico Alessandro Volta, al primo posto tra i licei scientifici nel raggio di 30 km da Foggia. Sia per lo Scientifico, sia per Scienze Applicate. Quando si semina, in genere si raccoglie”.