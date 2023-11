“Da settimane, a nostra insaputa, si susseguono notizie che ci vedono coinvolti in coalizioni di cui non siamo a conoscenza. Questo susseguirsi di comunicati ci costringe a dichiarare fermamente di non aver stretto nessuna alleanza e non crediamo che il futuro della città dipenda da un mero calcolo di voti per vincere le amministrative”. Lo riporta in una nota il Gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Manfredonia dove si tornerà a votare a giugno 2024.

Per i pentastellati “Manfredonia ha bisogno di governabilità, di idee, di competenze e di persone che si mettono in gioco per il bene comune e non per questioni legate alla carriera dei singoli. Chi ci segue, conosce il nostro modo di pensare e sa benissimo che qualsiasi scelta che prenderemo in futuro sarà parte di ragionamenti basati sul merito e la condivisibilità di un progetto per dare dignità politica ai cittadini. Il resto, per ora, sono chiacchiere da bar”.

