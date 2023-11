Nella mattinata del 21 novembre 2023, agenti della Polizia Locale di Foggia hanno effettuato intensi controlli in zona Policlinico finalizzati al rispetto delle norme del Codice della Strada. Sono state 27 le infrazioni accertate e sanzionate dagli agenti. Diverse sono state le infrazioni per divieto di sosta, sosta sul marciapiedi ed in prossimità di rotatoria.

I controlli si sono concentrati su via Napoli dove, a causa di soste irregolari, pullman di linea ed autobus urbani rimanevano bloccati in situazioni di intenso traffico.

In via Martiri di via Fani e viale Pinto accertate e sanzionate diverse infrazioni al Codice della Strada per soste in divieto che comportavano inaccettabili rallentamenti per le ambulanze dirette al vicino Pronto Soccorso.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.