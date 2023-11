Tre studiosi e scrittori effervescenti, di quella nuova schiera che sa comunicare in modo brillante e trasformare ogni incontro in una perfomance. Da venerdì 17 novembre prossimo, torna “Una campagna di libri”, rassegna letteraria ideata e organizzata da Paola Grillo e dal Gruppo di Lettura “Gli Spaginati”, prodotta e ospitata da “la Massarìa – agriresort”, azienda agrituristica alle porte di Stornara, in provincia di Foggia.

Organizzato sotto gli auspici del CEPELL, il Centro per il Libro e la Lettura, con la collaborazione della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia e della libreria Ubik di Foggia, il ciclo di incontri è pensato “per promuovere il libro e la lettura attraverso la valorizzazione di autori locali con modalità originali e in un contesto, quello delle campagne del nostro Tavoliere delle Puglie, che favorisce la condivisione delle emozioni e della cultura”, spiega Paola Grillo.

Il primo appuntamento di venerdì prossimo è con Mariano Laudisi e il suo libro “La scuola della felicità. Strategie didattiche per le life skills e la crescita personale”, edito da Sanoma, nata in Finlandia dove è la realtà principale nel campo cross-media, oggi leader nel mercato education in Europa dove raggiunge milioni di persone ogni giorno.

Laureato in Filologia moderna all’Università di Foggia, docente di Italiano nella scuola secondaria di primo grado, Laudisi è ideatore del progetto “Le Scuole della Felicità” attraverso cui forma docenti e studenti con strumenti, conoscenze e pratiche mutuate dalla Psicologia Positiva e dalla Programmazione NeuroLinguistica. Nucleo del libro e del progetto è lo sviluppo delle “life skills”, proposte come centrali dall’Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 1994: competenze che, se educate e esercitate quotidianamente a scuola, consentono a studentesse e studenti di individuare la propria vocazione e sviluppare il proprio talento.

A dialogare con Laudisi, a partire dalle 18:30, sarà Matilde Iaccarino, dirigente dell’Istituto comprensivo “Giovanni Paolo I” di Stornara, che ha collaborato all’organizzazione di questo primo appuntamento con “Una campagna di libri”.

Venerdì 15 dicembre tocca a Rocco Dedda e al suo “La matematica della felicità” (edito da Piemme), il nuovo libro del professore di matematica e astro nascente della divulgazione online con il suo format “Un quarto d’ora con il prof”.

Sarà un romanzo, “Il respiro delle ombre” (edito da Luoghinteriori), al centro dell’incontro di venerdì 24 gennaio 2024 con Domenico Sivilli, dottore di ricerca in Sociologia e docente di Filosofia e Scienze umane, che si occupa di ricerca teorica e scrittura narrativa.